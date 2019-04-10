THY, ‘Büyük Göç’ ile yeni havalimanına taşındı

10 Nisan 2019

Türk Hava Yolları (THY), dünyanın en büyük havalimanı projesi olarak nitelenen ve ilk etap açılışı 29 Ekim tarihinde gerçekleşen İstanbul Havalimanı’na taşındı. Firmanın ‘Büyük Göç’ olarak da nitelenen taşınma süreci 5 Nisan Cuma sabahı saat 03.00’te başladı. Taşınma operasyonu toplamda 45 saat sürdü ve 6 Nisan Cumartesi gecesi saat 23.59’da tamamlandı. Büyük Göç’ün planlanan şekilde başarıyla gerçekleşmesi için 6 Nisan sabahı saat 02.00 ile 14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatıldı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, operasyon ile ilgili yaptığı açıklamada, “Atatürk Havalimanı’ndan ayrıldığımız için hüzünlüyüz. Diğer tarafta ise dünyanın önde gelen havacılık merkezlerinden birinde yer aldığımız için heyecanlıyız. Cuma günü başlayan büyük taşınma ile yalnızca Türkiye’de değil, dünya sivil havacılığında büyük bir değişim yaşandığını düşünüyoruz” dedi.

Öte yandan Atatürk Havalimanı’ndan yolcu taşıyan son THY uçağı Singapur’a uçtu. Taşınma sonrası operasyonlar ise 6 Nisan günü saat 14.00’te başladı. Büyük Göç sonrası gerçekleşen ilk uçuş ise İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu oldu. İstanbul Havalimanı’ndan yapılan uçuşlar belirli bir planla kademeli olarak artırılacak.

Havalimanı kodları değişti

Büyük Göç’te, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yaklaşık 47 bin 300 ton malzeme taşındı. 44 ton uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar, 10 bin parçadan fazla malzeme 5 bin TIR ile taşındı. Bu yükü taşıyan araçların 45 saatte kat ettiği mesafe ise 400 bin kilometreyi buldu. Söz konusu araçlar dünyanın çevresini 10 kez dönmeye eş değer yol aldı. Bu operasyonda bin 800’den fazla çalışan görev aldı.

İlk etap açılışı sonrası bayrak taşıyıcının tarifeli ek seferler gerçekleştirdiği İstanbul Havalimanı ISL koduyla temsil ediliyordu. Büyük taşınma sonrası IATA kodları değişti ve 6 Nisan günü 03.00 itibariyle Atatürk Havalimanı’nın IST kodu İstanbul Havalimanı’na verildi. Kargo ve VIP yolcu uçuşlarının gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı ise ISL kodunu aldı.