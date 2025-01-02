Türk havacılık devi THY, çalışanlarına prim müjdesi verdi. THY'den yapılan açıklamada çalışanların ocak ayı maaşlarına ek olarak bir başarı primi verileceği belirtildi.

Buna göre, THY çalışanları 8 Ocak 2025 tarihindeki maaş ödelerine ek, ‘Başarı Primi’ de alacak.

Başarı primi bir maaş olarak THY, TGS ve AJET çalışanlarına ödenecek.

THY'nin konuya ilişkin çalışanlarla paylaştığı açıklaması şöyle;

"Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

Ortaklığımız için başarılarla dolu bir yılı daha geride bırakırken operasyonlarımızın zamanında ve emniyetle gerçekleşmesini sağlayan siz değerli Türk Hava Yolları ailesine teşekkürlerimizi sunarız.

Önceki yıllarda olduğu gibi, bu seneki başarılarımızın da en büyük paydaşları olan sizlere, 8 Ocak 2025 tarihinde yapılacak maaş ödemesine ek olarak, bir Başarı Primi ödemesi gerçekleştirileceğini memnuniyetle iletiyoruz."