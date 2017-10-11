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THY, Çin ve Hindistan'da ortaklıklarla büyüyecek

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Çin ve Hindistan pazarlarında ortaklıklarla büyümek istediklerini söyledi.

THY, Çin ve Hindistan'da ortaklıklarla büyüyecek
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MÜSİAD Vizyoner Sektörler Zirvesi'ne katılan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, şirketin hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa merkezli büyümenin kendilerine yetmeyeceğini ifade eden Aycı, Çin ve Hindistan'da ortaklıklarla büyümek zorunda olduklarını söyledi. Aycı, "3. havalimanı ile birlikte kapasite sorunumuzu aşmış olacağız, 3. pistin açılması ile birlikte de yeni hatlar alarak uçuş ağımız daha da genişleteceğiz" dedi.

Anadolu Jet'in bağımsız olarak şirketleşmesi üzerinde çalıştıklarını ifade eden Aycı, "Anadolu Jet'i yakın coğrafyayı kuşatacak uluslararası taşıyıcı kimliğine kavuşturacak bağımsız şirketleşme nosyonu üzerinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Aycı, Star Alliance çatısı altında olmayan havayolu şirketleriyle nasıl işbirliği yapabileceklerini de değerlendirdiklerini ifade etti.

Kaynak: Reuters

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