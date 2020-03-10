THY, dış hatlarda bilet değişim ücretlerini kaldırdı

10 Mart 2020

Türk Hava Yolları, 6 Mart - 24 Mart tarihleri arasında satın alınacak biletlerde Türkiye iç hat ve Ercan Havalimanı uçuşları hariç değişiklik ücretini kaldırdığını açıkladı. Biletlenmiş uçuşlar için ilk talepte de değişiklik ücreti alınmayacak.

Ayrıca 5 Mart 2020 ve öncesinde alınan, 31 Aralık 2020’ye kadar uçuşu olan biletlerde de Türkiye iç hat uçuşları ve Ercan havalimanı uçuşları hariç, 16 Mart 2020 tarihine kadar işlem yapılması şartıyla ilk değişiklikte değişiklik ücreti alınmayacak.



Türk Hava Yolları'nın internet sitesinde yapılan yer alan uygulama koşullarına dair açıklama ise şöyle:



"5 Mart 2020 ve öncesinde alınmış olan biletlerde 16 Mart 2020 tarihine kadar işlem yapılması şartıyla geçerlidir. 5 Mart sonrası biletlemelerde 6 Mart - 24 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak olan rezervasyon ve biletlemelerde geçerlidir.



2020 yılı sonuna kadar olan Türk Hava Yolları’nın icra ettiği uçuşlarda geçerlidir. Yolcularımız uçuşlarından 5 gün öncesine kadar bu haktan faydalanabilirler. Türkiye iç hat uçuşları ve Ercan havalimanı uçuşları kapsam dışındadır.



Değişiklik sonrası oluşabilecek ücret farkları yolcularımızdan tahsil edilir. Ücretsiz değişiklik talepleri Türk Hava Yolları Satış Ofisleri ve biletin satın alındığı acenteler ile gerçekleştirilebilir."