THY DO&CO tamamen DO&CO'nun oldu

02 Ekim 2019

Rekabet Kurulu, Türk Hava Yolları A.O. ile DO & CO Aktiengesellschaft’ın ortak kontrolünde bulunan THY DO & CO İkram Hizmetleri A.Ş.’nin tek kontrolünün DO & CO Aktiengesellschaft tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Rekabet Kurumu’nun onay vermesiyle birlikte uzun yıllardır iki tarafın ortaklığında bulunan uçak içi ikram firması tamamen, Avusturya merkezli DO&CO AG’nin idaresine geçmiş oldu.

THY ile DO&CO arasında 15 yıl boyunca geçerli olacak hizmet alımı anlaşması imzalanmıştı.

2006'da kuruldu, 5 binden fazla çalışanı var

İstanbul’da Eylül 2006’da kurulan şirket, 1 Ocak 2007’de operasyona başladı. Turkish DO&CO, başta THY olmak üzere yurt içi ve yurt dışı merkezli hava yolu şirketlerine uçak içi ikram hizmeti veriyor. Şirkette 5 binden fazla personel çalışıyor.

Bugünkü Rekabet Kurulu kararlarında, Tat Gıda Sanayi AŞ'ye ait Pastavilla, Kartal ve Lunch&Dinner markalarının Durum Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildiği de duyuruldu.