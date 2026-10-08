THY eylül ayında 9 milyon yolcu taşıdı

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THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, şirketin eylül ayı yolcu ve kargo trafik sonuçları paylaşıldı.

Eylülde toplam yolcu sayısı 9 milyon olarak kaydedilen THY'nin, dış hat doluluk oranı yüzde 86,6, iç hat doluluk oranı ise yüzde 88,2 olarak gerçekleşti.

Toplam Arz Edilen Koltuk-km (AKK) eylül 2025 döneminde 24 milyar iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 2,5 artarak 24,6 milyar oldu.

Taşınan kargo ve posta hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak, 205,7 bin ton olarak kaydedildi.

9 ayda taşınan yolcu sayısı 73 milyon oldu

Yılın 9 ayına ait verilerin paylaşıldığı açıklamaya göre, THY'nin taşıdığı yolcu sayısı 2025 yılının aynı dönemine oranla yüzde 5,2 artarak 73 milyon olarak gerçekleşti.

Toplam yolcu doluluk oranı ocak-eylül döneminde yüzde 85 olarak kaydedildi.

Toplam Arz Edilen Koltuk-km (AKK) 2025 yılının ocak-eylül döneminde 203,3 milyar iken, 2026 yılında yüzde 4,4 artarak 212,2 milyar oldu.

Taşınan kargo ve posta hacmi 2025 yılında 1,6 milyon ton iken, 2026 yılında yüzde 10,6 artarak 1,8 milyon ton olarak kaydedildi.

THY'nin filosundaki uçak sayısı eylül ayında 567 oldu.