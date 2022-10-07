THY, eylülde 7,3 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları'nın (THY) eylül 2019 döneminde 6,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 7,3 milyon olarak gerçekleşti.

THY'den KAP'a yapılan açıkamaya göre, yolcu doluluk oranı Eylül 2022 döneminde yüzde 85,4 oldu. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 84,9 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı yüzde 90,2 olarak belirlendi.

Toplam arz edilen koltuk (AKK), Eylül 2019 döneminde 16,7 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 15,9 artarak 19,3 milyar olarak gerçekleşti.

Taşınan kargo-posta, Eylül 2019 döneminde 135 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 7,6'lık artışla 145 bin tona ulaştı.

Ocak-eylül döneminde 54 milyon yolcu taşındı

THY'nin Ocak – Eylül 2019 döneminde 56,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 53,9 milyon olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Eylül 2019 döneminde 18,2 milyon iken 2022 yılının aynı döneminde 16,8 milyon oldu.

Yolcu doluluk oranı Ocak – Eylül 2022 döneminde yüzde 79,7 olurken, yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 79, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 86,6 olarak belirlendi.

Toplam arz edilen koltuk (AKK), Ocak – Eylül 2019 döneminde 140,6 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 7,3 artarak 150,9 milyar olarak gerçekleşti.

Taşınan kargo-posta, Ocak – Eylül 2019 döneminde 1,1 ton iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 12,7'lik artışla 1,3 milyon tona ulaştı.

2022 Eylül ayı sonunda filodaki uçak sayısı 390 oldu.