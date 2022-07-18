THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’ye ‘Üst Düzey Liderlik’ ödülü 

Hüseyin ASLIYÜCE

Airline Business ve kurumsal danışmanlık şirketi Korn Ferry’nin iş birliğiyle yapılan bağımsız araştırmada uluslararası havayolu şirket ve yöneticilerini 6 farklı kategoride (Liderlik, Sektör, Düşük Maliyet ve Hava Kargo Liderliği, Yenilik ve Dönüşüm ile Çevresel Yönetim) değerlendirildi. Buna göre her kategoride kazananlar, bağımsız uzmanların yer aldığı bir panel tarafından belirlendi. Türk Hava Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi ise salgın sürecinde toparlanma için yaptığı liderlikle Havacılık Strateji Ödülleri’nde ‘Yılız Üst Düzey Liderlik Ödülü’ aldı.

“Yükselerek toparlanma sürecinin en önde gelen havayollarından biri olduk”

Bilal Ekşi adına ödülü alan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı Levent Konukçu, “Öncelikle bu değerli ödül için CEO’muz Bilal Ekşi ve Türk Hava Yolları ailesi adına teşekkür etmek isterim. Havacılık sektörünün en zorlu günlerini beraberinde getiren pandemi döneminde operasyonlarımızı güçlü bir şekilde sürdürüp engelleri yenilikçi yöntemlerle aştık ve kendimizi rakiplerimizin bir adım önüne taşıdık. Bunun sonucunda, uçuşlar bağlamında Avrupa havayolları arasında birinci sıraya yükselerek toparlanma sürecinin en önde gelen havayollarından biri olduk. Yolcu trafiğinde güçlü bir toparlanma görüyor ve yüksek performanslı bir yaz sezonu amaçlıyoruz. Havacılık sektöründeki güçlü toparlanma ile en zorlu günlerin geride kaldığı konusunda umutluyuz ve şimdi bütün şirketlerin geçmiş başarılarının üzerine yenilerini inşa etmelerinin tam zamanı diyoruz. Türk Hava Yolları olarak pandemi öncesi rakamları yakalamakla kalmayıp kendimizi sürekli iyileştirerek o rakamların da üstüne geçmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Yönetim yeteneklerini limitlerine kadar zorladı”

Türk Hava Yolları'nın kazandığı ödüle ilişkin, FlightGlobal içerik sorumlusu ve The Airline Strategy Awards'ın ev sahibi Graham Dunn ise, “Havayollarını geçtiğimiz iki yıl boyunca idare etmek firmaların yönetim yeteneklerini limitlerine kadar zorladı. Sektör pandemiyi arkasında bırakırken hangi liderlerin şirketlerinin hayatta kalmasının ötesinde Kovid-19 sonrası durum için hazırladığını görüyoruz. Diğer yandan yeni zorluklar baş göstererek firmaların dayanıklılığını test ediyor. Havayolu Strateji Ödülleri 2002 yılından beri liderlikte en iyileri seçmekte ve 2022 yılının kazananları da bu özellikleri ile öne çıkıyorlar” ifadelerine yer verdi.