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THY günlük sefer sayısında rekor kıracak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, planlanan 1292 uçuşla en yüksek günlük sefer rekorunu bugün kıracaklarını bildirdi.

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THY günlük sefer sayısında rekor kıracak
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Türk Hava Yolları, 5 Haziran'da gerçekleştirdiği 1.292 planlı uçuşla günlük bazda tarihinin en yüksek sefer sayısına ulaşacak. 

THY İcra Kurulu Başkanı Bilal Ekşi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Bir rekor daha kırdık. Bugün planlı 1.292 sefer ile bugüne kadarki en yüksek TK sefer sayısı rekorunu kıracağız” ifadelerini kullandı.

Daha önceki rekor, 2 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen 1.284 seferle kırılmıştı. Ekşi, bayram dönemi yoğunluğuna da işaret ederek, “Bayramda bir rekor daha var” notunu paylaştı.

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Kaynak: ForInvest