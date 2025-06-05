THY günlük sefer sayısında rekor kıracak

Türk Hava Yolları, 5 Haziran'da gerçekleştirdiği 1.292 planlı uçuşla günlük bazda tarihinin en yüksek sefer sayısına ulaşacak.

THY İcra Kurulu Başkanı Bilal Ekşi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Bir rekor daha kırdık. Bugün planlı 1.292 sefer ile bugüne kadarki en yüksek TK sefer sayısı rekorunu kıracağız” ifadelerini kullandı.

Daha önceki rekor, 2 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen 1.284 seferle kırılmıştı. Ekşi, bayram dönemi yoğunluğuna da işaret ederek, “Bayramda bir rekor daha var” notunu paylaştı.