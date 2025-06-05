THY günlük sefer sayısında rekor kırdı
Türk Hava Yolları (THY), 5 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği 1.292 planlı seferle, şirket tarihinin günlük bazda en yüksek uçuş sayısına ulaştı. THY İcra Kurulu Başkanı Bilal Ekşi, “Bugüne kadarki en yüksek TK sefer sayısı rekorunu kırdık” açıklamasını yaptı.
Türk Hava Yolları, 5 Haziran'da gerçekleştirdiği 1.292 planlı uçuşla günlük bazda tarihinin en yüksek sefer sayısına ulaştı.
THY İcra Kurulu Başkanı Bilal Ekşi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Bir rekor daha kırdık. Bugün planlı 1.292 sefer ile bugüne kadarki en yüksek TK sefer sayısı rekorunu kıracağız” ifadelerini kullandı.
Daha önceki rekor, 2 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen 1.284 seferle kırılmıştı. Ekşi, bayram dönemi yoğunluğuna da işaret ederek, “Bayramda bir rekor daha var” notunu paylaştı.