THY, haziranda Avrupa’da en fazla uçuş gerçekleştiren üçüncü şirket oldu

2025 Yılı haziran ayında, Avrupa’da en fazla uçuş gerçekleştiren 20 Havayolu İşletmesi arasında; Türk Hava Yolları (THY) günlük ortalama 1.684 uçuş ile 3'üncü sırada yer aldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) internet sitesinde "EUROCONTROL Avrupa Hava Trafik Operasyonları Raporu" değerlendirmesi yer aldı.

EUROCONTROL tarafından 16 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan Hava Trafik Operasyonları Haziran 2025 Raporu’ndaki istatistiklere göre; 2025 Yılı haziran ayında, Ankara ACC, günlük ortalama 5.015 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun 4’üncü ACC oldu.

Avrupa’da en fazla uçuş gerçekleştiren 20 Havayolu İşletmesi arasında; THY günlük ortalama 1.684 uçuş ile 3'üncü sırada, Pegasus Hava Taşımacılığı günlük ortalama 609 uçuş ile 12'inci sırada ve SunExpress Havayolları günlük ortalama 366 uçuş ile 20'inci sırada yer aldı.

Haziran Ayında, Avrupa’daki en yoğun havalimanları arasında; İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1.560 uçuş ile ilk sıradaki yerini korudu. Antalya Havalimanı, günlük ortalama 972 uçuş ile 10'uncu sırada ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, günlük ortalama 748 uçuş ile 18'inci sırada yer aldı.