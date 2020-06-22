THY, haziranda Avrupa’da lider

22 Haziran 2020

THY, tarifeli uçuş sayısındaki kayda değer artış ile Avrupa’daki en fazla sefer yapan havayolu şirketi oldu.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Avrupa’da 20 Mart tarihinden bu yana ilk kez 400 sefer yaptığını açıklayan Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) Genel Müdürü Eamonn Brennan, “Bu sefer sayısına 24 Mart tarihinden bu yana ulaşan bir havayolu şirketi olmadı” dedi.

Türk Hava Yolları’nın ardından gelen bir günde en yüksek sayıda sefer yapan havayolu şirketleri sırasıyla; Wideroe, Lufthansa, Air France, DHL Express, SAS ve WizzAir olarak açıklandı.

EUROCONTROL Şebeke iyileştirme Planı’na göre, Avrupa’da hava trafiği haziran ayının sonunda günlük 13 bin sefere, temmuz ayının sonunda ise 15 bin 500 sefere ulaşacak. Bu rakam 2019 yılının aynı döneminde yapılan sefer sayısının yüzde 40’ına denk geliyor.

THY tarifeli seferlerini artırıyor

THY'nin 20 Haziran’da açıkladığı güncellenmiş uçuş programına göre, şirket 40 iç ve 123 uluslararası istikamete sefer düzenleyecek. Bu rakamlar şirketin şebekesinin iç hatlarda yüzde 80’i ve uluslararası uçuşlarda yüzde 40’ına tekabül ediyor. Türk Hava Yolları'nın uçuş ağı 126 ülke ve 316 kenti kapsayarak şirketi tek bir noktadan en çok ülkeye uçan şirket yapıyor.

THY ayrıca, COVID-19 salgını sebebiyle askıya alınan ABD uçuşlarına Cuma gününden bu yana Washington ve Chicago uçuşlarıyla devam ediyor.

Kuzey Amerika ağını giderek güçlendirecek olan THY haziran ve temmuz aylarında Houston, Los Angeles, Miami, New York ve San Francisco seferlerine başlayacak. Şirket ayrıca COVID-19 salgınının etkisi azaldıkça seferlerini artıracak.

Temmuz ayında Montreal ve Toronto seferlerini de yeniden başlatacak olan THY, ağustos ayında Vancouver seferlerini Kuzey Amerika’daki 15. destinasyonu olarak başlatacak.

THY, normalleşme süreci dahilinde 1 Haziran’dan itibaren iç seferlere ve 11 Haziran’dan itibaren uluslararası seferlerine devam etmeye başlamıştı.

COVID-19 salgınının Avrupa’yı etkisi altına almasından üç ay önce yolcu sayısı artış oranında Avrupa’nın birinci havayolu şirketi olurken küreselde ise ilk dört şirket içinde yer almıştı. THY düşük fiyat stratejisi ile salgın öncesi yolcu sayısına ulaşmayı hedeflerken, salgın endişesi olan yolcularına aldıkları koltuğun yanında orta koltukları aynı ya da daha uygun fiyattan satmayı planlıyor.

THY CEO’su İlker Aycı, bilet fiyatlarının olması gerekenden yüzde 25 daha ucuz olduğunu söyledi ve ekledi, “Salgın öncesine göre daha ucuz bilet bulmak da mümkün. Bilet fiyatlarını elimizden geldiği kadar uzun süre düşük tutacağız ancak bu ne kadar sürer bilemiyoruz” dedi.

THY, havacılık sektörünün eskisinden de güçlü olarak operasyonlarına devam edeceği konusunda en iyimser olan şirketlerden biri olarak, hızlı bir toparlanma süreci bekliyor.