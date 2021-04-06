THY ile Airbus'tan onarım ve yedek desteği anlaşması

THY ile Airbus, THY'nin A350 uçak filosu için uzun vadeli bir komponent onarım ve yedek desteği anlaşması imzaladı.

Airbus'tan yapılan açıklamaya göre; anlaşma kapsamında Airbus, A350 uçak komponentleri için onarım ve garantili yedek desteği sağlayacak, THY Teknik A.Ş.’nin İstanbul’daki merkez üssünde acil ihtiyaçlar için komponentler bulunduracak.