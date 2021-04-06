THY ile Airbus'tan onarım ve yedek desteği anlaşması
Airbus ve THY A350 filosu için uzun vadeli komponent onarım ve yedek desteği anlaşması imzaladı.
Reuters
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
THY ile Airbus, THY'nin A350 uçak filosu için uzun vadeli bir komponent onarım ve yedek desteği anlaşması imzaladı.
Airbus'tan yapılan açıklamaya göre; anlaşma kapsamında Airbus, A350 uçak komponentleri için onarım ve garantili yedek desteği sağlayacak, THY Teknik A.Ş.’nin İstanbul’daki merkez üssünde acil ihtiyaçlar için komponentler bulunduracak.