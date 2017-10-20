THY ile Citibank'tan 'uçuş mili' anlaşması

20 Ekim 2017

Türk Hava Yolları (THY) ile Citibank arasında yapılan anlaşma ile 16 ülkede kredi kartı puanları uçuş miline dönüşüyor.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, küresel marka bilinirliğini, yaygınlığını ve müşteri memnuniyetini güçlendirmek amacıyla 2013'te Citibank Ortadoğu ve Afrika Bölgesi ile yaptığı puan transferi iş birliği kapsamının global sözleşmeye dönüştürülmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Yeni yapılan anlaşma ile Citibank kredi kartı sahipleri biriken Citi puanlarını 16 ülkede (Avustralya, Bahreyn, Çin, Endonezya, Hong Kong, Hindistan, Güney Kore, Malezya, Meksika, Filipinler, Singapur, Tayvan, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Vietnam) "Miles&Smiles" uçuş miline çevirebiliyor.

Kaynak: AA