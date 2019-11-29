THY ile Malezya Hava Yolları arasında ortak uçuş anlaşması imzalandı

29 Kasım 2019

28 Kasım'da imzalanan anlaşmaya ilişkin olarak Malezya Hava Yolları ve THY tarafından yapılan ortak açıklamamada, yapılan işbirliğinin THY'nin müşterilerine Malezya Hava Yolları'nın işlettiği uçuşlar üzerinden Malezya ve Avustralya'da yeni destinasyonlara uçma imkanı sağlamasına imkan vereceği vurgulandı.



THY, Malezya Hava Yollarını'nın Brisbane, Adelaide, Melbourne, Perth, Sidney, Auckland ve 12 Maleyza kentine uçlardaki pazarlama kodunu uçuş numaralarını kullanabilecek.



Malezya Hava Yommarı da THY'nin Kuala Lumpur-İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve THY'nin diğer rotalarında pazarlama kodu ve uçuş numaralarını kullanabilecek.