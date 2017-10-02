THY ile Malindo Air'dan iş birliği

02 Ekim 2017

Türk Hava Yolları (THY) ile Malezya merkezli Malindo Air arasında kod paylaşımı anlaşması imzalandı.



THY'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu anlaşma iki ülke taşıyıcısının yeni pazarlara girmesine olanak sağlayacak.



İşbirliği kapsamında, Malindo Air'ın Kuala Lumpur üzerinden icra ettiği Denpasar (Endonezya), Perth (Avustralya), Langkawi (Malezya), Penang (Malezya), Kuching (Malezya) ve Kota Kinabalu (Malezya) seferlerinde THY kendi havayolu kodu ve sefer numarası ile bilet satışı yapabilecek.



Malindo Air ise kendi havayolu kodu ve sefer numarası ile THY tarafından icra edilen Kuala Lumpur-İstanbul hattının yanı sıra İstanbul-Londra/Amsterdam/Viyana/Frankfurt/Kopenhag parkurları üzerinde de satış yapabilecek.

Kaynak: Reuters