THY ile Riyadh Air arasında işbirliği anlaşması imzalandı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY ve Riyadh Air arasında Türkiye ve Suudi Arabistan iç hatları ile İstanbul ve Riyad ötesi noktalara seyahat eden yolculara avantajlar sunma, aynı zamanda derin işbirliklerini temellendirmeyi hedefleyen mutabakat zaptı, ICAN 2023 (ICAO Air Services Negotiation Event) etkinlikleri kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalandı.

Anlaşma, 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek ve Riyadh Air'in faaliyetlerine başlamasının akabinde uygulanacak.

THY Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukcu ve Riyadh Air Üst Yöneticisi (CEO) Tony Douglas'ın imzalarıyla yürürlüğe giren mutabakat zaptıyla her iki hava yolunun sadakat programı üyeleri, şirketlerin uçuşlarından da mil kazanabilecek.

Çeşitli işbirlikleri gerçekleşecek

İki hava yolu şirketi, ticari işbirliklerinin yanı sıra kargo, eğitim, teknik ve dijital gibi alanlarda da muhtemel işbirlikleri üzerine çalışmalara başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konukcu, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası olarak Riyadh Air ile imzalanan bu anlaşmadan mutluluk duygunu belirtti.

Yolcuların her iki şirketin imkanlarından faydalanabileceğini kaydeden Konukçu, "Interline ve codeshare gibi fırsatların değerlendirilmesiyle yakın gelecekte yolcularımız iki hava yolunun da networkünden faydalanabilecek. Riyadh Air'in 2025 yılı ortasında faaliyete geçmesiyle birlikte yapılacak işbirlikleri sayesinde misafirlerimize geniş bağlantı seçenekleri sunularak seyahat deneyimlerine olumlu katkı sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

"THY dünya standartlarında bir havacılık markasıdır"

Riyadh Air CEO'su Tony Douglas ise bu anlaşmanın hizmet verilen destinasyonlar açısından dünyanın en büyük küresel hava yolu şirketiyle ortaklık kuran Riyadh Air'in gelişiminde çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

Anlaşmanın yolcularına önemli imkanlar sunacağına dikkati çeken Douglas, şunları kaydetti:

"Yolcu odaklı, pazar lideri, küresel bir hava yolu markası olan Türk Hava Yolları ile kurulacak olan yakın ilişkimiz İstanbul Havalimanı gibi global bir network merkezi aracılığıyla, özellikle Türkiye, Avrupa ve Amerika'da olmak üzere dünya çapında yaklaşık 130 noktaya kesintisiz bağlantı sağlayacaktır. Yapılan anlaşmalar, son derece önemli olup çokça faydası bulunmaktadır. THY, dünya standartlarında bir havacılık markasıdır ve Riyadh Air'in hikayesinde rol almasından gurur duyuyoruz."

Mutabakat zaptı ile yolcu memnuniyetinin artırılmasının yanı sıra havacılıkla ilgili hizmetlerde, kargo ve dijital gelişim gibi birçok alanda da fayda sağlanması bekleniyor.