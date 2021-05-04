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THY, ilk çeyrekte 61 milyon dolar kar açıkladı

Türk Hava Yolları, 2021 yılının ilk çeyreğinde 41 milyon dolar esas faaliyet zararı yazmasına karşın 61 milyon dolar net kar elde etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Global havacılık sektörü tarihinin en ağır krizini yaşadığı ve en ağır  kayıplarını verdiği bir yıldan fazla bir zamanı geride bıraktı. Türk Hava Yolları, bu zorlu dönemde COVID-19 salgını kaynaklı krizin  etkilerine rağmen 2021 yılının birinci çeyreğini 41 milyon dolar esas faaliyet zararı ve 61 milyon dolar net kar ile tamamladı.

THY'nin 2021 yılının birinci çeyreğindeki toplam gelirleri, salgından kaynaklı uçuş talebinin azalması ve yeni mutasyonların  ortaya çıkması sebebiyle dünya genelinde zaman zaman uygulanan seyahat  kısıtlamaları neticesinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29  düştü ve 1,8 Milyar dolar olarak gerçekleşti.  Toplam gelirin yüzde 46'sını oluşturan kargo gelirleri söz konusu çeyrekte bir önceki  senenin aynı dönemine göre yüzde 77 artış gösterdi.
   
COVID-19 salgını kaynaklı krizin talep üzerinde oluşturduğu tüm  zorluklara rağmen bayrak taşıyıcı, maliyet azaltıcı tedbirler ile  toplam gider kalemini 2021 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 34 düşürerek operasyonel zararı sınırlandırmayı  başardı. Bunun sonucunda Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret  eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar) geçen yılın  aynı dönemine göre yüzde 90 artış göstererek 478 milyon dolar  FAVKÖK marjı  da geçen yılın aynı dönemine göre 16,7 puan artarak yüzde 26,6 oldu. Bu dönemde şirket 409 milyon dolar FAVKÖK elde etti.

İlk çeyrekte 6,4 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları, yolcu kapasitesinin yüzde 48 oranında gerilediği 2021 yılının ilk çeyreğinde, iç hatlarda yüzde 74, dış hatlarda ise  yüzde 61 doluluk oranı ile toplam 6,4 milyon yolcu taşıdı.  Küresel  marka, geniş uçuş ağı, kuvvetli tarife yapısı ve üstün hijyen  standartları sayesinde küresel bir havayolu olma kimliğini bu zorlu  günlerde daha da sağlamlaştırdı. Bu kimliği sayesinde bu süreçte  kapatılan hatlar yerine kârlı hatlara kapasite kaydırmaları başarı ile  gerçekleştirildi. Nisan ayı sonu itibarıyla şirketin uçak filosu 231'i  dar gövde, 106'sı geniş gövde ve 25'i kargo uçağı olmak üzere toplam 362 uçaktan oluşmaktadır.

Aycı: Başarı hikâyemiz sürecek

Açıklanan finansal sonuçlar ile ilgili yorumlarını dile getiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı "Küresel havacılık endüstrisinde yıkıcı etkilere neden olan pandemi  krizi sürerken ortaya koyduğumuz bu performans yalnız "zor olanı  başarmak" olarak nitelendirilebilir. Çünkü biz tüm zorlu süreçlerin  üstesinden gelen milletimiz gibi zor olanı başardık. Ancak bu  rakamlar, krizin her aşamasını titizlikle yöneten, uçaklarımız tamamen  yerdeyken dahi hiç oturmayan Türk Hava Yolları ailemiz için sürpriz  değil. Bu başarı  milli görev bilincimizin, mesleki kabiliyetimizin ve  kriz yönetme tecrübemizin ortak bir sonucudur. Bizler aynı özveriyle  çalışmaya ve bu karamsar günleri geride bırakarak gökyüzünde  güçlenmeye devam edeceğiz. Şirketimizin başarısına katkıda bulunan tüm  mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

Açıklamada şu bilgiler verildi

"2020 yılı boyunca Avrupa'nın en fazla uçan havayolu olan Türk Hava Yolları 2021 yılının ilk çeyreğinde de bu başarısını korudu. Şirket,  salgın sürecinde kargo taşımacılığına ağırlık vererek kriz dönemini  fırsata çevirdi ve filosundaki birçok yolcu uçağını Turkish Cargo'nun  hizmetine açtı. 2021 yılının şubat ayı verilerine göre Turkish Cargo  hava kargo pazarında rekor düzeyde büyüyerek, dünyanın en büyük 5.  hava kargo taşıyıcısı oldu. Turkish Cargo, 2021 yılının ilk çeyreğinde  sahip olduğu uçuş ağı gücünü yüzde 33 kapasite artışı ile taçlandırdı.

İştirakleri ile birlikte yaklaşık 60 bin kişiye istihdam sağlayan Türk Hava Yolları, bugün eşsiz uçuş ağı, modern filosu, üstün kargo  performansı ve başarılı kriz yönetimiyle sektörüne yön veren bir marka  olarak hava taşımacılığının devleri arasında bayrağımızı gururla  dalgalandırmaya devam etmektedir. Salgının sona ermesi ile havacılığın  yeniden yükseliş sürecinde bayrak taşıyıcı havayolu sektörün zirvesine  olan yürüyüşünü daha da hızlandıracak, ülkemiz ve havacılık sektörü  için katma değer üretmeyi her zamankinden daha büyük bir azimle  sürdürecektir."