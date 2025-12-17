Google Haberler

THY İstanbul–Temeşvar seferlerine başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'dan Romanya'nın Temeşvar şehrine direkt uçuşların 1 Nisan'da başlayacağını duyurdu.

THY İstanbul–Temeşvar seferlerine başlıyor

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dünyanın en çok noktasına uçan hava yolu olarak, Temeşvar uçuşlarımızın başladığını bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Uçak biletinizi 31 Ocak 2026'ya kadar alın, 1 Nisan-30 Eylül 2026 döneminde 139 Avrodan başlayan fiyatlarla seyahat edin." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar