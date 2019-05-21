THY istihdamda da rekor kıracak

21 Mayıs 2019

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, alacakları çalışanlarla beraber bu yıl 10 bin yeni istihdam sağlayacaklarını açıkladı.

Aycı, İstanbul Havalimanı'nda görev yapan basın mensuplarını ziyaret etti. Ziyarette THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ile bazı şirket yöneticileri de yer aldı.

Aycı, "Sene başında yaptığımız planlar yaklaşık 8 bin 430 istihdam üzerineydi ama yeni havalimanına taşındıktan sonra bazı hizmetlerde ve konularda kısa kaldığımızı görerek, buralarda kas gücümüzü artırmak, daha süratli reaksiyon vermek, havalimanına daha iyi hakim olmak ve hizmet kalitemizi artırmak üzere ilave çalışanlar alma ihtiyacımız olduğunu arkadaşlarımızla tekrar değerlendirdik.

Şu ana kadar 8 bin 430 istihdamın içinde yaklaşık 4 bin 400'ünü ilk beş ayda zaten gerçekleştirdik ama görülüyor ki, özellikle yaz aylarının yoğunluğunu da hesaba katarsak, filomuza katılmayı bekleyen uçaklarımızın da bize katılmasıyla beraber ihtiyacımız oldukça artacak. Bu anlamıyla ilavelerle birlikte bu yılki istihdam sayımız bir rekor olacak. Yeni havalimanını rekorlarla açtık ve yeni bir rekor da çalışan sayımızda olacak. Hem Türkiye'nin istihdam seferberliğine ve Türkiye ekonomisindeki istihdam ihtiyacına çok önemli bir katkı olacak şekilde bu yıl 10 bini bulacak bir istihdamdan söz ediyoruz" dedi.

Boeing CEO'su Türkiye'ye geliyor

Aycı, ABD'li uçak üreticisi Boeing'e ait 737 Max model yolcu uçaklarının yere indirilmesinin ardından yaşanan süreçle ilgili soruyu şöyle cevapladı:

"Hemen hemen her hafta Boeing ile çok sıkı görüşmeler yapıyoruz. Bu hafta içinde yine onların CEO'su bana ziyarete geliyor. Bu konuda en üst düzeyde karşılıklı görüşmeyi, garantileri, çözümle ilgili süreci beraberce bir kere daha ele alacağız. Bu anlamıyla da gerek yerde bekleyen uçaklarımız gerek onların fabrikasında almayı bekleyen uçaklarımızın akıbeti konusunda ve dünyada şu anda bekleyen yerdeki uçaklar konusundaki en detaylı, net ve üst düzey bilgiyi vermek üzere bu hafta bana geliyorlar. Cuma günü görüşme gerçekleşecek.

Bu görüşmeden sonra şimdiye kadar bize verdikleri bilgiler ve karşılıklı olarak yaptığımız görüşmelerin ışığında ortaya koyacağımız soruları, yaklaşımları, beraber değerlendirmeleri yaptıktan sonra da yeni planlarımızı gözden geçireceğiz. Beklentimiz bu işin bu yaz bitmeden çözülmesi. Aldığımız bilgiler de yaz ortası gibi bu sorunun çözüme kavuşturulacağı şeklinde ama ben cuma günkü görüşmeyi tamamladıktan sonra daha net bilgiyi sunabilirim. Bu anlamıyla (Boeing ile) sıkı iş birliği ve görüşmemize devam ediyoruz. Çok boyutlu görüşüyoruz. Tazminat da bunun bir parçası, kayıplarımızın tazmin edilmesi bunun bir parçası. Çok boyutlu olarak görüşüyoruz. Olayların tüm taraflarıyla birlikte değerlendiriyoruz. Bu da onların bir başlığıdır. Şüphesiz ortaya koyan kayıpların, yaşadığımız kapasite sorunlarının, belli ölçüde yaşadığımız frekans sorunlarının giderilmesi hususunda ne gibi adımlar atacakları konusunda, gerek bizim taleplerimiz, beklentilerimiz gerekse sektör realiteleri ışığında onların atması gereken, beklediğimiz adımlar var. Bu adımları da ciddiye alıyorlar ki doğrudan bizi en üst düzeyde ziyarete geliyorlar."

"Bu bayramda önemli bir imtihandan daha geçeceğiz"

İstanbul Havalimanı'nda operasyonu iyileştirme adına konulan hedeflerin bir tık daha önünde gittiklerini, bunun kendilerine yetmeyeceğini kaydeden Aycı, "Bundan kesinlikle memnun olduğumu ifade etmek istiyorum ama bu bana yetmiyor. Yolcularımıza daha iyisini sağlam zorundayız. Özellikle yazın ve bayramda yolcularımızın büyük bir konforla, rahatlıkla ve güvenle gidip gelebilmelerini sağlayacak operasyonel verimliliği görmek istiyorum. O yüzden bu bayramda önemli bir imtihandan daha geçeceğiz. İnşallah sınıfta kalmadan bu imtihanı da geçip önümüzdeki yazı başarıyla geçiririz." ifadelerini kullandı.