THY, Kurban Bayramı tatilinde ek seferler düzenleyecek

Türk Hava Yolları (THY), Kurban Bayramı tatilinin getirdiği yoğun talebi karşılamak amacıyla mevcut uçuşlara ek olarak 378 ek sefer planladığını açıkladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları olarak, 10 Haziran tarihine kadar Kurban Bayramı tatilinin oluşturduğu ilave talepleri karşılamak için 378 ilave sefer planlanmıştır. Bayrak taşıyıcı olarak tüm yolcularımıza iyi uçuşlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.