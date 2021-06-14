THY, mayısta 2,1 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY) mayıs ayında toplam 2,1 milyon yolcu taşıdığını duyurdu.

THY'nin yolcu doluluk oranı bu dönemde yüzde 58,4 olurken, pandemi etkisinin yaşanmadığı Mayıs 2019'da yolcu sayısı 5,9 milyon kişi olmuştu.

2019'un ilk 5 ayında 28,5 milyon yolcu taşıyan şirket, bu yılın ilk 5 ayında ise 11 milyon toplam yolcu taşırken, Yolcu doluluk oranı da 2019 ilk 5 aya göre 19,3 yüzde puanlık azalışla yüzde 60,8 oldu.

Taşınan kargo-posta yüzde 23 arttı

Taşınan kargo-posta, Mayıs 2019 döneminde 129.441 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 23, artışla 159.318 tona ulaştı.

2019'un ilk 5 aylık döneminde 593.430 ton kargo-posta taşınmıştı. 2021 yılının aynı döneminde ise yüzde 25,8 artışla 746.582 ton taşıma gerçekleştirildi.

Şirketin, geçen ay sonu itibariyla filosundaki uçak sayısı 367 oldu.