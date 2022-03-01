THY, pandemi krizini kargo seferleriyle aştı

DİDEM ERYAR ÜNLÜ

Havayolu seferlerinin durduğu, yolcu taşımacılığının kısıtlandığı noktada, kargo uçuşlarıyla krizi fırsata dönüştürdük” diyor.

Global havacılık sektörü, tarihinin en ağır krizini yaşadığı ve en ağır kayıplarını verdiği bir yıldan uzun bir süreyi geride bırakmaya hazırlanıyor. Türk Hava Yolları, bu zorlu dönemde COVID- 19 salgını kaynaklı krizin etkilerine rağmen 2021 yılının dördüncü çeyreğini 619 milyon dolar esas faaliyet karı ve 225 milyon dolar net kar ile tamamladı.

THY’nin 2021 yılı dördüncü çeyreğindeki toplam gelirleri, 3,3 milyar dolar ile 2019 yılının aynı dönemindeki toplam gelirlerini aştı. Toplam gelirin yüzde 39’unu oluşturan kargo gelirleri ise söz konusu çeyrekte 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 172 artış gösterdi.

“En zor günlerin geçtiğine ve sektörümüz için yeni bir başlangıç yapma zamanının geldiğine inanıyorum” yorumlarını yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, akaryakıt fiyatlarında yaşanan fiyat artışını daha verimli uçaklarla çözmeyi hedefl iyor. Rusya-Ukrayna uçuşlarının ise toplam operasyonlar içinde sadece yüzde 2-3 oranında bir paya sahip olduğunu, dolayısıyla Türk Hava Yolları’nın bu durumdan etkilenmeyeceğini ifade ederek, “Savaşın bir an önce bitmesini umuyoruz” diyor.

Bolat’tan Türk Hava Yolları’nın 2021 sonuçlarını ve 2022 beklentilerini dinledik:

Kargo uçuşlarıyla krizi fırsata dönüştürdük “Pandemi sürecinde, gerek ülkelerin uyguladığı kısıtlamalar, gerekse yolcuların uçuş alışkanlıklarındaki değişiklikler sebebiyle Ortaklığımız da yolcu sayıları anlamında ciddi oranda etkilendi. Rakamlarla ifade edecek olursak 2020 yılında bir önceki yıla göre yolcu kapasitesinde yüzde 60 düşüş gerçekleşti, yolcu gelirlerinde ciddi anlamda azalma yaşandı. Aynı zamanda uçuş iptalleri sebebiyle bu dönemde 1 milyar dolar üzerinde bilet iadesi yapılmıştı. ‘Pandemi kaynaklı küresel’ kriz tüm olumsuzluğuna karşın, kazandırdığı deneyim ve ortaya çıkardığı fırsatlarla yeni ufuklara odaklanmamızı sağladı. Havayolu seferlerinin durduğu, yolcu taşımacılığının kısıtlandığı noktada, kargo uçuşlarıyla krizi fırsata dönüştürdük. Dünya genelinde tedarik zincirinde görülen aksamayla birlikte hava kargo en güvenli ve hızlı çözüm olarak öne çıktı. Yolcu sayısının azaldığı, yolcu uçaklarının uçamadığı dönemde kargo seferleriyle krizi aştık.

Turkish Cargo hava kargoda dünya 5'incisi

“Normal şartlarda hava kargo trafiğinde arzın yaklaşık yarısını oluşturan belly kargo (yolcu uçaklarıyla taşınan kargo) pandemiyle birlikte yolcu trafiğinin durma noktasına gelmesiyle ciddi kayıplar yaşadı. Bu süreçte kargo uçaklarının önemi daha da öne çıktı. Pandemi döneminde öncü adımlarla büyümesini sürdürerek 2021 yılında 1,88 milyon ton kargo taşıyan ve FTK bakımından entegratörler hariç dünyada beşinciliğe yükselen Turkish Cargo, belly kargonun toparlanması ile değişen pazar koşullarına rağmen taşınan kargoda güçlü pozisyonunu korumaya devam edecektir.”

2022’de büyüme artarak devam edecek

“Türk Hava Yolları olarak 2020 ve 2021 yıllarında sivil havacılık sektörü içinde operasyonel ve finansal açıdan pozitif ayrışmış olup, 2022 yaz dönemi ile birlikte büyümemizi artırarak sürdürmeyi hedefl iyoruz. 2021 yılında mevcut hatlardaki frekans artışlarıyla birlikte, Kuzey, Orta ve Güney Amerika bölgelerinde ilave uçuş noktalarında devreye almayı planladığımız yeni noktalarla birlikte 2019 yılında sunduğumuz kapasitenin üzerine çıkmayı hedefl iyoruz. Türk Hava Yolları, bu bahsettiğimiz bölgelerde 2021 yılı son çeyreğinde 2019 yılı aynı dönemine göre kapasitesini 1,3 katına yükselterek, 2021 yılında bu bölgede sunduğu kapasiteyi 2019 yılına göre yüzde 8,6 artırmıştır. Diğer bölgelerde ise pazardaki gelişmelere bağlı olarak özellikle yaz sezonu ile birlikte önemli bir toparlanma beklenmekte.”

Dayanışma ve takım ruhu ön plana çıkacak

“Ülkemizin ‘en değerli markası’ unvanını taşıyan Türk Hava Yolları’nın dünyadaki bilinirliği ve marka algısına katkı sağlayacak projeler üreteceğiz. Bunu milli bir görev olarak görmekteyim. Türk Hava Yolları’mızın ambleminde kanatlarını açmış bir kuş gizli biliyorsunuz, yaban kazı. Yaban kazlarını çok uzun mesafeler aşarak göç eden özel kuşlar olarak biliriz. Uçuşları sırasında çoğu canlının yükselmeye cesaret edemeyeceği seviyelerde uçuşlarını gerçekleştirirler ve onların uçuş stratejileri liderlik, ekip ruhu, takım çalışması ve dayanışma konusunda çok önemli mesajlar içerir. Bu kelimeler Türk Hava Yolları’mızın yeni döneminde benim de çok değer verdiğim kavramlar olacak. Hem kusursuz bir dayanışmaya hem de tarihi birlikte yazacak bir ekip ruhuna sahip olacağımıza inanıyorum. Şirketimizin bu yıl ortaya koyduğu karlılık; 60 bin kişilik bu büyük ailenin her kademedeki çalışanının emek ve fedakarlıklarıyla elde edildi. Yolcu sayımızı, gelirlerimizi, marka değerimizi, kargo rakamlarımızı, karlılığımızı artırmak, başarı çvvıtasını daha yükseğe taşımak için, hep birlikte daha çok çalışacağız.”

2021’de de Avrupa’nın en fazla uçan havayolu oldu

COVID-19 salgını kaynaklı krizin talep üzerinde oluşturduğu tüm zorluklara rağmen Türk Hava Yolları maliyet azaltıcı tedbirler ile toplam gider kalemini 2021 yılının dördüncü çeyreğinde 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 12 düşürerek net kar elde etmeyi başardı.

Bunun sonucunda ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 39 artış göstererek 1.242 milyon dolar; FAVKÖK marjı da 10,3 puan artarak yüzde 37,5 oldu.

Yolcu kapasitesinin 2019 yılının aynı döneminin yüzde 84’üne ulaştığı 2021 yılının dördüncü çeyreğinde, iç hatlarda yüzde 79, dış hatlarda ise yüzde 69 doluluk oranı ile toplam 13,7 milyon yolcu taşındı.

Dünyanın en genç ve modern filoları arasında bulunan THY filosu, Aralık sonu itibarıyla 246’sı dar gövde, 104’ü geniş gövde ve 20’si kargo uçağı olmak üzere toplam 370 uçaktan oluşuyor.

2020 yılı boyunca Avrupa’nın en fazla uçan havayolu olan Türk Hava Yolları, 2021 yılında da Avrupalı network taşıyıcılar arasındaki liderliğini korudu.

SAVAŞIN BİR AN ÖNCE BİTMESİNİ UMUYORUZ

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, akaryakıt fiyatlarında yaşanan fiyat artışını daha verimli uçaklarla çözmeyi hedefl iyor. Rusya-Ukrayna uçuşlarının ise toplam operasyonlar içinde sadece yüzde 2-3 oranında bir paya sahip olduğunu, dolayısıyla Türk Hava Yolları’nın bu durumdan etkilenmeyeceğini ifade ederek, “Savaşın bir an önce bitmesini umuyoruz” diyor.