THY Portekiz'de rekora uçuyor

21 Şubat 2020

Avrupa kıtasının en batısında yer alan Portekiz'in altın vize uygulamasıyla, Ekim 2012-Ocak 2020 döneminde 8 bin 288 kişiye oturum izni verildi.

Uygulamadan en çok yararlanan ülkelere bakıldığında, 4 bin 484 vatandaşıyla Çin ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 868 vatandaşıyla Brezilya takip etti. Üçüncü sırada yer alan Türkiye'den bu uygulamayla oturum izni alanların sayısı ise 385 oldu. Türkiye'yi 323 vatandaşıyla Güney Afrika, 307 vatandaşıyla Rusya izledi.

Yabancıların, yüksek kira getirisine ve değer artışına sahip ülkelerden Portekiz'de gayrimenkul satın almasını teşvik eden altın vize uygulamasıyla 7 bin 810 kişi ev alarak oturum iznine kavuşurken, ülkenin bu alanda elde ettiği gelir 4 milyar 548 milyon 830 bin 307 avroyu buldu.

Gayrimenkul yatırımı dışında sermaye yatırımı veya istihdam yaratma seçenekleri de bulunurken Portekiz'in altın vizeden elde ettiği gelirin yüzde 90'ını ev satışları oluşturdu.

Sermaye yatırımında bulunmak için minimum miktar 250 bin avro iken, istihdam yaratma seçeneğini tercih edenlerin ise en az 10 kişiyi istihdam edecek bir işletme kurması gerekiyor.

Portekiz'de sermaye transferi yoluyla 461 kişiye oturum izni verilirken, bu alanda toplam yatırım 488 milyon 837 bin 479 avroya ulaştı.

İstihdam yaratarak vize alanların sayısı ise 17'de kaldı. Böylece Portekiz, altın vizeden yararlanan yabancılardan toplamda 5 milyar 37 milyon 667 bin 787 avroluk yatırım almış oldu.

Porto ve Lizbon için sınırlama

Avrupa Parlamentosu, kara para aklamayla mücadeleyi zayıflattığı gerekçesiyle 2012'den beri yürürlükte olan altın vize uygulamasının sonlandırılmasını istiyor. Portekiz'de toplam değeri 500 bin avro olan bir gayrimenkul almak altın vize için yeterliyken, ülke parlamentosunda alınan kararla bu uygulamaya sınırlama getirildi.

Buna göre, Lizbon, Porto ve sahil bölgelerinde gayrimenkul satın alanlar için bu uygulama geçerli olmayacak. Değişiklikten önce bu ülkede yatırım yapanlar ise bundan etkilenmeyecek. Ancak uygulama bu şehirlerde istihdam yaratanlar için geçerliliğini sürdürecek.

Bu tedbir kararı düşük yoğunluklu bölgelere yatırımın teşvik edilmesinin yanı sıra kentsel yenilenme, kültürel miras, yüksek çevresel veya sosyal değeri olan faaliyetler, üretken yatırım ve iş yaratma yatırımlarını desteklemeyi amaçlıyor.

Kısıtlamanın önümüzdeki yılın başında uygulanmaya başlaması planlanıyor.

Türkiye ile karşılıklı yatırımlar arttı

Altın vizeden yararlanan Türklerin yanı sıra iki ülke firmalarının yatırımları da artış gösterdi. Türkiye-Portekiz ikili ilişkilerinin son yıllarda ivme kazanması, ticari ilişkilere de yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, iki ülke ticaret hacmi 2019'da bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 2 artış göstererek 1 milyar 794 milyon 28 bin dolar oldu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Portekiz İş Konsey Başkanı Özer Öz, iki ülke arasındaki ticaret hacminin birbirlerinin etki alanları olan ülkelerde iş birliği yaparak 5 milyar dolarlık hedefin çok üstüne çıkarılabileceğini söyledi.

Portekiz'in direkt bir hedef pazar olmasa da çok büyük bir etki alanı olduğunu aktaran Öz, "Portekiz ile iş birliğimizi artırma noktasında yeni bir şey denememiz lazım. Portekiz'in etki alanları olan Portekizce konuşulan ülkeleri hedef seçmemiz lazım. Aynı şekilde Türk cumhuriyetlerinde de iş birliği yapmalıyız." dedi.

"THY'nin doğrudan uçuşları katkıda bulundu"

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Lale Ülker, Türk firmalarının Portekiz'e ilgisinin son yıllarda arttığını ve ülke ekonomisinde önemli bir yer edinmeye başladıklarının gözlendiğini belirterek, "Aynı şekilde Türkiye'de faaliyet gösteren Portekiz firmalarının sayısında da son yıllarda artış kaydedilmiştir. Ülkemizde faaliyet gösteren Portekiz firmalarına baktığımızda, 2007 yılında 15 firma bulunurken, 2020 yılı ocak ayı itibarıyla ülkemizde faaliyet gösteren Portekizli firma sayısı 75'e ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

İlişkilerin turizm alanında da güçlendiğine işaret eden Ülker, THY'nin 2015 yılında Lizbon seferlerini haftada 14'e çıkarmasının ve aynı yıl Porto'ya doğrudan uçuşlar başlatılmasının, ticari, sosyal, kültürel ve turizm amaçlı temasların artırılmasına katkıda bulunduğunu vurguladı. Ülker, "2019 yılında ülkemizi ziyaret eden Portekizli turist sayısı, 2018'e kıyasla yüzde 35,5 artarak 54 bin 130 kişi olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizden de Portekiz'e turizm amaçlı seyahatler artış göstermektedir. Ülkemizden gelen turist sayısı son yıllarda 34 bin civarındadır." diye konuştu.

THY rekora uçuyor

İstanbul Havalimanı'nın hizmete alınmasının ardından transit yolcuların en çok tercih ettiği hava yolu şirketleri arasında yer alan THY de Portekiz'e bu yıl 300 bin yolcu taşıyarak rekora imza atmayı hedefliyor.

Portekiz'e 2005'te direkt seferler başlatan THY, geçen yıl ülkeye (Lizbon ve Porto) 285 bin 908 yolcu taşıdı.

THY Porto Müdürü Ahmet Faruk Şahiner, her yıl artan sayıda yolcu taşıdıklarına işaret ederek, 2020'de 300 bin yolcu sayısına ulaşmayı hedeflediklerini, bunun tüm zamanların rekoru olacağını söyledi. THY'nin Portekiz'e taşıdığı yolcuların yüzde 60'dan fazlasının transit yolcular olduğuna dikkati çeken Şahiner, Asya, Uzak Doğu, Orta Doğu'dan İstanbul aktarmalı Portekiz'e getirdikleri yolcu sayısında lider hava yolu firması olduklarının altını çizdi.

THY, Portekiz'e yaz tarifesinde haftalık 24 frekans uçuş düzenlerken, bunun 10'u Porto'ya, 14'ü Lizbon'a gerçekleştiriliyor. THY, kış tarifesinde ise Porto'ya 7, Lizbon'a 14 sefer düzenliyor.