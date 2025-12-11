THY, Punom Pen uçuşlarına başladı: Kamboçya’ya direkt uçan tek Avrupalı havayolu oldu
Türk Hava Yolları (THY), stratejik büyüme planları kapsamında Kamboçya’nın başkenti Punom Pen’e uçuş başlatarak Güneydoğu Asya’daki varlığını güçlendirdi. Yeni destinasyonla birlikte Kamboçya, bayrak taşıyıcının uçuş yaptığı 132. ülke olurken, Punom Pen de bölgede uçuş ağına eklenen 11. şehir oldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Punom Pen uçuşları Türkiye ile Kamboçya arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunarken, THY’nin Uzak Doğu uçuş ağını 20 şehre ve 21 havalimanına çıkardı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni rotaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
“Türk Hava Yolları olarak kıtaları buluşturan geniş bir uçuş ağına sahibiz ve bu ağı stratejik destinasyonlarla büyütmeye devam ediyoruz. Kamboçya’nın uçuş ağımıza eklenmesi, hem turizm hem iş dünyası açısından yeni fırsatlar yaratacak. Ayrıca Punom Pen’e uçan tek Avrupalı havayolu olmamız, bölgedeki liderliğimizi daha da güçlendiriyor.”