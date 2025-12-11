THY, Punom Pen uçuşlarına başladı: Kamboçya’ya direkt uçan tek Avrupalı havayolu oldu

Punom Pen uçuşlarıyla Kamboçya, THY’nin 132. ülkesi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Punom Pen uçuşları Türkiye ile Kamboçya arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunarken, THY’nin Uzak Doğu uçuş ağını 20 şehre ve 21 havalimanına çıkardı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni rotaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Türk Hava Yolları olarak kıtaları buluşturan geniş bir uçuş ağına sahibiz ve bu ağı stratejik destinasyonlarla büyütmeye devam ediyoruz. Kamboçya’nın uçuş ağımıza eklenmesi, hem turizm hem iş dünyası açısından yeni fırsatlar yaratacak. Ayrıca Punom Pen’e uçan tek Avrupalı havayolu olmamız, bölgedeki liderliğimizi daha da güçlendiriyor.”