THY, SAAFI ile finansmanda bir ilke imza attı

Türk Hava Yolları (THY), filosuna katılacak yeni uçakların finansmanında Sompo AXIS Aviation Finance Insurance (SAAFI) ürününü kullanan ilk havayolu şirketi oldu. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, SAAFI’nin Sigorta Garantili Havacılık Finansmanı yapısının ilk kez THY tarafından kullanıldığı belirtildi.

Tokyo’da düzenlenen imza töreniyle duyurulan anlaşma kapsamında, Airbus A350-900 ve Airbus A321-271NX tipi uçakların finansmanı için JP Lease Japon öz sermaye teminini üstlenirken, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) ise kredi sağlayıcı olarak yer alacak.

Finansman yapısı, Sompo ve AXIS tarafından sağlanan yüzde 100 sigorta garantili havacılık finansmanını içeriyor. Japon öz sermayeli finansal kiralama modeli ile birleştirilen bu yapı, THY’nin finansman maliyetlerini önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

THY’den yenilikçi finansman adımı

THY Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Murat Şeker, THY’nin SAAFI ürününün lansman müşterisi olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sigortacılarımız Sompo ve AXIS, sigorta brokerimiz Willis ve uzun yıllardır güvenilir iş ortaklarımız olan SMBC ve JP Lease'in katkılarıyla bu yenilikçi finansman modelini hayata geçirdik. THY olarak, filo yenileme ve büyüme stratejilerimizi destekleyen yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Bu tür yeni finansman modelleri sayesinde finansal esnekliğimizi artırırken, sektördeki liderliğimizi de pekiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Sompo ve AXIS’ten THY’ye destek

Sompo Finansal ve Politik Riskler Sigortacısı Tim Gaul, SAAFI’nin sigorta garantili havacılık finansmanı alanında güçlü bir ürün olduğunu belirterek, "AXIS ile ortaklığımız sayesinde SAAFI, mevcut ürün portföyümüze güçlü bir katkı sunacak ve THY de bu kapasiteden yararlanan ilk müşteri olacak" dedi.

AXIS Kıdemli Sigortacısı Richard Jelf ise, bu iş birliğinin AXIS’in havacılık finansman ürün gamını güçlendirdiğini ifade etti.

Willis Finansal Çözümler Genel Müdürü Stuart Ashworth da THY ile gerçekleştirilen bu ilk SAAFI işleminin, havayolu sektöründe vizyoner bir adım olduğunu kaydetti.