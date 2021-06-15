THY Teknik, Boeing ile yedek parça sözleşmesini yeniledi

Boeing ile özel yapım yedek parça paket sözleşmesinin üç yıl süreyle yenileyen Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ., ürün portföyü 9 bin adet yedek parça ile de genişletiyor. THY Teknik'in portföyüne dahil edilecek ürünler arasında Boeing parçalarının yanı sıra Boeing ve iş ortağı işletmeler tarafından sağlanan tedarikçi parçalar da yer alıyor.

Türk Hava Yolları Teknik Genel Müdürü ve İcra Komitesi Üyesi Mikail Akbulut, “Boeing ile yenilenen yedek parça sözleşmemiz, müşterilerimize en iyi nihai ürünü sağlama konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir. Şüphesiz ki, Türk Hava Yolları Teknik ve Boeing arasındaki bu işbirliği, piyasa taleplerini karşılamada ileri bir dönüm noktasıdır.” değerlendirmesini yaptı.

Boeing Satış Sonrası Hizmetler Başkan ve CEO’su Ted Colbert ise, “Endüstrimiz, pandemi ve devamındaki iyileşmeden doğan zorlukların üstesinden gelmeye devam ederken, iş ortaklarımız da organizasyonlarına değer katacak ve müşterilerine nihai ürün sağlayacak özgün çözümler üretme konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Bu sözleşmeyle öngörülebilirliği ve esnekliği artan, maliyet açısından rekabetçi ve geniş tedarik ağına sürdürdüğü güvenden ötürü Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’ye teşekkür borçluyuz.” ifadelerini kullandı.