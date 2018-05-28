THY Teknik ile Boeing arasında anlaşma
THY Teknik, Boeing ile global filo bakım anlaşması imzaladı.
THY'nin uçak bakım onarım birimi Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, ABD'li uçak üreticisi Boeing ile global filo bakım anlaşması imzaladı.
THY tarafından yapılan açıklamaya göre, THY Teknik, Boeing uçakların hat bakımı, ağır bakımı, komponent bakımı ve onarımı konularında Boeing'in stratejik ortağı oldu.
Anlaşmadan sağlanacak gelir konusunda ise bir bilgi verilmedi
Boeing, global filo bakım programı ile 2 bin 500'ün üzerinde uçağa hizmet veriyor.
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Kaynak: Reuters