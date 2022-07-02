THY Teknik ile Oman Air arasında uçak bakım anlaşması

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, Umman'ın ulusal hava yolu şirketi Oman Air ile uçak bakım anlaşması imzaladı.

Yapılan anlaşma kapsamında THY Teknik, Oman Air'in filosunda yer alan Boeing 737NG ve Boeing B737 MAX uçakları için komponent bakım ve ikame yedek parça desteği sağlayacak ve sahip olduğu tecrübeyi Oman Air filosuna aktaracak.

Anlaşmaya ilişkin bilgi veren THY Teknik Genel Müdürü Mikail Akbulut, “Dünyanın birçok farklı bölgesinde bulunan 900'den fazla uçağa komponent bakım ve destek hizmeti sunan bir şirket olarak, Oman Air'in beklentilerini en iyi şekilde karşılayıp bize duyulan güveni boşa çıkarmayacağız." ifadesini kullandı.

Oman Air Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Kaptan Nasser Ahmed Al Salmi ise uçakların bakın ihtiyaçlarının tek merkezden karşılanması noktasında THY Teknik’e güvendiklerini belirtti.