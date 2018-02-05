THY Teknik ve Atlaslobal bakım anlaşmasını uzattı

05 Şubat 2018

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve Atlasglobal, Atlasglobal filosundaki Airbus A320 komponentlerinin bakımı ile ikame yedek parça desteğini içeren sözleşmeyi yenileyerek imzaladı, sözleşme 2023 yılına kadar geçerli olacak.

Sözleşme kapsamında sağlanacak parçalar ATA (Hava Taşıyıcıları Birliği) bölüm listesi esaslı olup hizmetler Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin İstanbul’daki merkezinden ve dünya genelindeki operasyon noktalarından sağlanacak. Bakımı yapılacak parçalar ise Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki bakım onarım tesislerinde işlem görecek.

Bu yenilenen sözleşme ile 2013 yılında başlayan, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve Atlasglobal arasındaki 5 yıllık anlaşmanın bir 5 yıl daha devamı sağlanırken, Türkiye’nin küresel havacılıktaki yükselişine katkı sağlayacak önemli bir adım da atılmış olundu.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş Genel Müdürü Ahmet Karaman, "Atlasglobal ailesine A320 filosu, komponent bakımı ve yedek komponent desteği konusunda Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’ye güvendikleri için teşekkür ederim. Sözleşmenin 5 yıl daha uzatılması, Atlasglobal’in A320 ailesi için sunduğumuz hizmetlerin kalitesinin ve duyulan memnuniyetin göstergesidir. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. 100’den fazla havayoluna teknik hizmet desteği sağlayan büyük bir markadır.” açıklamalarında bulundu.

Atlasglobal CEO’su Sermed Temizkan ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin sunduğu hizmetin kalitesine güveniyoruz, Dünyanın önde gelen, lider ilk 10 bakım merkezinden biri olan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’den hizmet alıyor olmaktan mutluyuz. Atlasglobal ailesi adına, A320 uçaklarımız ile genişleyen uçuş ağı operasyonumuz sürecinde teknik hizmetlerde daimi destekçimiz olan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’ye teşekkür ederim.” dedi.