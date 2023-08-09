THY, Thai Havayolları’yla iş birliği anlaşması imzaladı

Operasyonlarını Asya ve Avrupa arasında eşsiz stratejik konumuyla doğal bir hub olan İstanbul merkezli yürüten Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı’ndan Avrupa ve Afrika'ya rakipsiz bağlantı imkanı sunmakta. Thai Airways aralık ayında Bangkok hub’ından İstanbul'a başlatacağı günlük seferlerle Tayland, Asya Pasifik bölgesi ve Avustralya'ya sunduğu bağlantılarını güçlendirecek.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Bu iş birliği, iki bölge arasındaki bağlantıyı artıracak, aksaksız seyahat deneyimleri sağlayacak ve yolculara her iki havayolunun uçuş ağı üzerinden daha geniş bir destinasyon ve hizmet yelpazesi sunacak” dedi. Thai CEO’su Chai Eamsiri ise “Yolcularımız Tayland ve Türkiye arasında olduğu gibi Avrupa ve Asya’daki diğer noktalara da rahatça seyahat edebilecektir” diye konuştu.