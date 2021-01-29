THY, üç şirketini uçuracak

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY’de yeni bir dönem başlıyor. Teknoloji şirketi kuruldu. THY Cargo ve Anadolujet de ayrı şirket olarak yola devam edecek. İlker Aycı, “Daha hızlı büyümek, ortaklık ve satın alma potansiyelini değerlendirmek için bu şirketleri ayrı kanatla uçuruyoruz” dedi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, dün düzenlediği basın toplantısı ile 2020 yılını değerlendirirken, şirketin 2021 hedeflerini açıkladı. Aycı, pandeminin damga vurduğu 2020’nin havacılık tarihinin en kötü yılı olduğunu ve sektörün 20 yıl geriye gittiğini hatırlatarak, “THY, 2020’yi en az zararla atlatan havayolu şirketi oldu” dedi. THY’nin pandemi krizini fırsata çevirdiğini vurgulayan İlker Aycı, yeni bir dönem başlattıklarını açıkladı. Aycı, teknoloji şirketi kurduklarını, THY Cargo ve Anadolujet’in de ayrı birer şirket olarak yola devam edeceğini söyledi.

Ortaklık ve satın almalar gündemde

İlker Aycı, THY’nin dönüşüm hamlesini şu sözlerle anlattı: “Bir teknoloji şirketi kurduk. THY Cargo tamamen ayrı bir şirket oluyor. Abadolujet’i şirketleştirmeyi planlıyoruz. Gelecekte ortaklık ve satın almaların önünü açmak için bu şirketleri uçuruyoruz. Ayrı ayrı uçan kanatlarımız olacak. Bu da THY için yeni bir dönem. Yeni ortaklıklar ve satın almalar sürpriz olmayacak. Daha şimdiden, kuruluş aşamasında ortaklık teklifi alıyoruz. Buradaki önemli bir hamle olduğunu görüyorlar. Aceleci değil akıllı hamleler atıyoruz. Çok başarılı işler yapmak istiyoruz. Kargo şirketi de daha ilk gününde çok önemli bir değerle işe başlayacak. Biz pandemi krizini fırsata dönüştürdük. Şirketlerimizin 360 hamle yapabilmeleri için önünü açtık." Aycı, bu şirketlerin hakla açılmak konusuna yolda vereceklerini söyledi.

Dünyaya teknoloji satacak

THY Teknoloji ve Bilişim Anonim Şirketi, kendi geliştirdiği ürünleri dünyaya satmak istiyor. Bu şirketin yönetimi ise Ali Serdar Yakut’a emanet. Yakut, şirketin kurulma hikayesi ve hedeflerini şöyle anlattı: “Havacılık sektörüne teknoloji sunan birkaç büyük şirket var. Sayıları az olduğu için bizi fiyat konusunda manipüle ettiklerini gördük. Biz de krizi fırsata çevirdik. Daha çok kargo ve lojistik alanında teknoloji üreteceğiz. Ve bu ürünlerimizi dünyaya satacağız. Bizim kargodaki büyümemizde teknoloji yatırımlarımızın önemli etkisi oldu. Daha önce dışarıdan aldığımız bu teknolojileri dışarıya satacağız. Havacılıktaki en büyük teknolojik şirketlerden biri olmayı hedefliyoruz.”

Personel çıkarmadan yola devam

İlker Aycı, THY’nin tüm dünyadaki rakiplerinin aksine pandemiye rağmen personel çıkarmadığını ve farklı bir yol izlediğini vurgulayarak, bu yaklaşımlarının bu yıl da devam edeceğini söyledi. Aycı, Alman, Fransız İngiliz havayolu şirketlerinin devletten destek almalarına rağmen 10 binlerce işçi çıkardığını ve bu yıl da istihdamı azaltmaya gideceklerini belirterek, “Biz THY olarak farklı bir yol izledik. Geride kimseyi bırakmamam sözümüzü tutarak hiçbir personelimizi işten çıkarmadık. Sendikalarla görüşmeler yaptık. Karşılıklı fedakarlık yaparak personel maaşlarını düşürerek yola devam ettik. Ekibimizi dağıtmadığımız için bunun avantajını da yaşadık ve yılı rakiplerimize göre çok daha az bir zararla kapattık” diye konuştu. THY bünyesinde yaklaşık 60 bin kişi çalışıyor. İlker Aycı, THY olarak geçen yıl giderlerde yüzde 53 tasarruf sağladıklarını, personel maaşlarının düşürülmesinin de buna katkı sağladığını söyledi. Şirket geçen giderlerde 1.1 milyar dolarlık tasarruf sağladı.

THY, 2020’de kargo taşımacılığında alanında önemli bir başarı yakalayarak 6. sıraya yükseldi. Tıbbı malzeme taşımacılığında ise dünyada 3. sırada yer alıyor. İlker Aycı, pandemiyle birlikte denizyolu taşımacılığında ‘boş konteyner’ krizi gibi tedarik zincirinde yaşanan sorunların hava kargoya talebi artırdığını hatırlatarak, “Biz de artan bu talebe karşı krizi fırsata çevirerek, 25 kargo uçağımızın yanı sıra 50 yolcu uçağını yük taşımacılığı için devreye soktuk. Ayrıca geniş uçuş ağımızın da avantajını yaşadık” dedi. THY Cargo, 2020’de dünyadaki her 20 kargodan birini taşıdı. THY, 2023 yılına kadar hava kargoda dünyada ilk üçe girmeyi hedefliyor. Böylece dünyada her 10 kargodan birini taşımayı hedefliyor.

3. çeyrek sonuçları olumlu olacak

THY, 2020 3. çeyrek finansal verilerini mart ayında açıklayacak. İlker Aycı, THY’nin rakipleri arasında pandemi yılı olan 2020’yi en az zararla atla şirket olacaklarını söyledi. Aycı, “Mart ayında açıklanacak finansal verilerde de bunu göreceksiniz” dedi. Aycı, özellikle nakit akışını çok iyi yönettiklerini vurgulayarak, “2020’yi kriz öncesi nakit düzeyine çok yakın kapattık” dedi. Aycı, özellikle Esas faaliyet rakamlarında olumlu sonuçlar geleceğine işaret etti. Aycı ayrıca, birçok havayolu şirketinin pandemi nedeniyle yüzde 50’lere varan değer kaybı yaşadığını, THY’de ise bu oranın yüzde 10’da kaldığını söyledi.

“Sağlık altyapımız 2021’de turizmde fırsat yaratacak”

THY, bu yıl aşı taşımalarında etkin rol almayı hedeflerken diğer yandan turizm tarafında da toparlanma bekliyor. İlker Aycı, “2019 yılına oranla kapasitelerde yüzde 70 doluluğa ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Aycı, Türkiye’nin sağlık altyapısının güçlü olmasının bu yıl turizmde avantaj sağlayacağının altını çizerek, şöyle devam etti: “Virüsün yayılma hızı aşıdan hızlı. Mutasyonlu virüs de endişeleri artırdı. Turizmde popüler olan birçok Avrupa ülkesi aşı yapmayan turisti ülkesine almamayı planlıyor. Çünkü bu ülkelerde sağlık altyapısı güçlü değil. Hatta bazı ülkeler sezonu bu yıl da açmamayı düşünüyor. Türkiye’nin ise sağlık altyapısı çok güçlü. Dolayısıyla turizmde en fazla payı almak için çalışıyoruz.” Aycı Türkiye’nin aşılama konusunda da iyi gittiğini vurgulayarak, “Aşılamada ilk 10’dayız. 6 ya da 7. sıradayız” dedi.

Sadece Türkiye için değil, tüm aşıları dünyaya taşıyor

THY, sadece Türkiye’ye gelen aşıları taşımıyor. BioNTech dahil şu ana kadar üretilen tüm aşıları taşıyan şirket, en fazla destinasyona uçan havayolu şirketi olmanın avantajı ile global aşı taşımacılığından önemli bir pay kapmayı hedefliyor. İlker Aycı, “Bu aşıların kendi ambalajları var ve özel konteynerlerde bize veriliyor. Bizim bu taşımalar için gerekli yazılım altyapımız var” dedi.