THY uçağı Manchester’a acil iniş yaptı

Uçak, iniş yaptıktan sonra ARFF ekipleri uçağı takip etti. Uçağın pistten taksi yoluna çıktığı sırada, dumanlar çıktığı gözlemlendi. Pilotlar, motorları kapattı ve uçağın buradan sonra push back aracı ile park pozisyonuna çekilmesi kararlaştırıldı.

Yolcular indirildikten sonra uçak bakıma alındı ve dönüş uçuşu iptal edildi.

Havalimanı sözcüsü, uçakta hidrolik bir arıza meydana geldiğini ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını açıkladı.