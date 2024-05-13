THY uçağı Manchester’a acil iniş yaptı
Türk Hava Yolları’nın İstanbul – Manchester seferini gerçekleştiren TC-JIT tescilli Airbus A330-200 tipi uçak, Manchester’a inişi sırasında pilotlar kabinde yanık kokusu olduğunu belirterek, acil iniş gerçekleştirdi. Uçakta hidrolik arıza meydana geldiği açıklandı.
Haber Merkezi
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Uçak, iniş yaptıktan sonra ARFF ekipleri uçağı takip etti. Uçağın pistten taksi yoluna çıktığı sırada, dumanlar çıktığı gözlemlendi. Pilotlar, motorları kapattı ve uçağın buradan sonra push back aracı ile park pozisyonuna çekilmesi kararlaştırıldı.
Yolcular indirildikten sonra uçak bakıma alındı ve dönüş uçuşu iptal edildi.
Havalimanı sözcüsü, uçakta hidrolik bir arıza meydana geldiğini ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını açıkladı.