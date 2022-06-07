THY, uçuş ağına Buhara'yı da ekledi

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları (THY), UNESCO ‘Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Buhara'ya uçuş başlattı. THY, bu gece saat 01:30’da İstanbul Havalimanı’ndan Buhara’ya TK-266 sefer sayılı TC-LSA kuyruk tescilli Airbus 321 Neo uçağı 157 yolcusu alarak havalandı. Buhara ile THY'nin uçuş gerçekleştirdiği toplam destinasyon sayısı 339'a ulaştı.

THY'nin Buhara'ya sefer başlatmasının Türkiye ile Özbekistan arasında gelişen işbirliğinin yansıması olduğunu belirten Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, "Cumhurbaşkanlarımız tarafından ortaya konan hedefler doğrultusunda Türk Hava Yolları da üzerine düşeni başarıyla yapıyor. Bugün Özbekistan'da 5’inci noktaya Türk Hava Yolları uçuş başlatmış oldu. Tabi Özbekistan Hava Yolları da Türkiye'ye uçuşlarını sürdürüyor. Haftalık uçuş sayısı 40'in üzerine çıktı. Böylece ülkelerimiz arasında ve özellikle tarihi turizm merkezi Buhara ile ülkemiz arasında yeni irtibatın daha da ilerleyeceğine eminim.”



THY'nin uçtuğu destinasyonlar hakkında bilgi veren THY Bölge Satış Başkanı Mahmut Yayla ise şunları kaydetti. "Buhara uçuşuyla birlikte Asya ve Uzakdoğu bölgemizde uçtuğumuz nokta sayısını 46'ya çıkarmış bulunuyoruz. Taşkent, Semerkant, Fergana ve Urgenç hattında sonra Özbekistan'da Buhara'yı açarak 5’inci noktası açmış bulunuyoruz. Bunun haklı sevinç ve gururunu yaşıyoruz. Orta Asya'nın en eski yerleşimlerinden biri olan Buhara, 2 bin 500 yıldan daha eski bir tarihe sahip, İbni Sina ve İmam Buhari başta olmak üzere birbirinden kıymetli bilim ve ilim insanları yetiştirmiş kadim bir şehir. 2019 yılında pandemi öncesinde Buharayı ziyaret eden turist sayısı 3,7 milyondu.”