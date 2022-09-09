THY ve Air Seychelles'den ortak uçuş anlaşması

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları genel müdürlük binasında yapılan törende, taraflar adına imzaları Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi ve Air Seychelles Acting CEO’su Sandy Benoiton attı.

Yapılan törende konuşan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “İmzalanan anlaşmayla iki ülke bayrak taşıyıcıları olarak, yolcularımıza esnek seyahat olanaklarından yararlanma imkânı sunuyoruz. İnanıyorum ki bu iş birliğimiz yalnızca ticaret alanında değil kültür-turizm alanında da oldukça önemli kazanımlar sağlayacaktır” dedi.

Air Seychelles Acting CEO Mr. Benoiton ise “Air Seychelles olarak Mahe ve Praslin arasındaki iç hat uçuşlarımızda TK kodunu sunarak, Seyşeller'in en büyük ikinci adasına sorunsuz seyahat için tek bir bilet işlemine izin vermekten heyecan duymaktayız. Ayrıca, bu iş birliği sayesinde Air Seychelles HM kodu Avrupa ve Orta Doğu'daki önemli şehirlerde görünecek ve yolcularımıza daha fazla seçenek ve seyahat tarihi esnekliği sunmamıza olanak tanıyacak.” şeklinde konuştu.

Resmi olarak 15 Ekim 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek kod paylaşım anlaşmasıyla, THY ve Air Seychelles arasındaki ticari iş birliğinin genişletilmesi, her iki havayolunun yolcularına daha fazla seyahat seçeneği sunması amaçlanıyor.

Anlaşmaya göre iki havayolu şirketi arasında, Air Seychelles’in uçuş gerçekleştirdiği Mahe - Praslin hattı ile Türk Hava Yolları’nın uçuş icra ettiği İstanbul – Mahe, İstanbul – Tel Aviv ve İstanbul – Paris parkurlarında kod paylaşımı yapılabilecek. İlerleyen süreçte, anlaşmanın genişletilmesi hedefleniyor.