THY ve AJet'ten ilk 24 saatte kesintisiz bilet iadesi

THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, alınan biletlerin ilk 24 saat içinde kesintisiz iade edilebileceği, böylece plan değişikliği yapan müşterilerin bu durumdan olumsuz etkilenmeyeceği belirtildi.

Duyuruda, "Seyahat planınız kesin değil ise içiniz rahat olsun. İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden aldığınız bileti 24 saat içinde kesintisiz iade edebilirsiniz." denildi.

AJet'in açıklaması

AJet'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada da şirketin, yolcularına esnek seyahat planlaması sunmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdiği kaydedilerek, "Artık AJet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden satın alınan uçak biletleri, satın alımdan sonraki 24 saat içinde ücretsiz iptal edilebilecek ve tam ücret iadesi alınabilecek." ifadesi kullanıldı.