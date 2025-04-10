THY ve Galataport İstanbul, Miami'deki fuarda güçlerini birleştirdi

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, kruvaziyer turizminin en prestijli etkinlikleri arasında yer alan "Miami Seatrade Cruise Global Fuarı"na katılan iki güçlü marka, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde küresel ölçekte bir cazibe merkezi haline gelmesini desteklemek üzere ortak stantta yer aldı.

THY ve Galataport İstanbul'un standında, İstanbul'un sunduğu eşsiz deneyimlerin yanı sıra yeni uçuş noktaları ve kruvaziyer turizmine yönelik yatırımlar ziyaretçilere tanıtıldı.

THY, güçlü uçuş ağıyla kruvaziyer turizm yolcularına sunduğu seyahat alternatiflerini, Amerika pazarındaki turizm profesyonelleri ve yatırımcılara anlattı.

Seatrade Cruise Global de daha önce "Yılın Limanı" ödülüne layık görülen Galataport İstanbul, yolcu deneyimini geliştirmeye yönelik "Port Pass" gibi yeni hizmetlerini bu yıl ilk kez fuarda, ziyaretçilerle buluşturdu.

THY ve Galataport İstanbul arasındaki bu işbirliği, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde daha güçlü bir oyuncu haline gelmesine katkı sunmayı, daha fazla gemi şirketinin İstanbul'u rotalarına dahil etmesini ve ülkeye gelen yolcu sayısının artmasını amaçlıyor.