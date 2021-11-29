THY ve Pegasus'tan Fas kararı

Resmi otoritelerin aldığı karar ve COVID tedbirleri kapsamında 30 Kasım-13 Aralık arasında Türkiye ve Fas arasındaki tüm uçuşların karşılıklı olarak durdurulduğu belirtildi.

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada, "Fas Sivil Havacılık Otoritesi COVID-19 tedbirleri kapsamında, 30 Kasım – 13 Aralık (dahil) tarihleri arasında Fas hava sahasını tüm uluslararası uçuşlara kapatma kararı almıştır. Fas'taki uçuş noktalarımız Marakeş ve Kazablanka'ya gerçekleştirdiğimiz uçuşlar alınan karar uyarınca karşılıklı olarak durdurulmuştur" denildi.

Pegasus da bugün daha erken saatlerde yaptığı açıklamada, resmi otoritelerin aldığı karar doğrultusunda, 30 Kasım itibarıyla Fas uçuşlarının karşılıklı olarak 14 günlüğüne durdurduğunu duyurmuştu.

Dünya genelinde birçok ülke koronavirüsün yeni Omicron varyantının yayılmasını kontrol altına almakta zorlanırken; önceki varyantlardan daha bulaşıcı olan Omicron ilk olarak Güney Afrika'da ortaya çıktıktan sonra Avustralya, Belçika, Botsvana, İngiltere, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hong Kong, İsrail, İtalya, Hollanda ve Güney Afrika'da görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cuma akşamı yaptığı açıklamada, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini belirtmiş, gerekçe olarak nu (omicron) varyantı kaynaklı artan vakaları göstermişti.