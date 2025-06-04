THY ve TAP Air Portugal kod paylaşım iş birliğini genişletiyor

New Delhi’de düzenlenen IATA Genel Kurul Toplantısı’nda duyurulan genişletilmiş anlaşma kapsamında; her iki taşıyıcı da yolcularına mevcut küresel uçuş ağlarının ötesinde daha geniş bir yelpazede kesintisiz seyahat seçenekleri sunacak.

İki hava yolu arasında halihazırda mevcut kod paylaşım anlaşması kapsamında var olan uçuş noktalarına ilaveten Brezilya, Fas, Katar, Mauritius gibi uluslararası, Dalaman ve Bodrum gibi yurt içi destinasyonlar eklenerek Türkiye ile Portekiz arasındaki alternatif rotalar arttırıldı.

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi; “TAP Air Portugal ile uzun yıllara dayanan ortaklığımızı daha da güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Anlaşmanın genişletilmesi, ülkelerimiz arasındaki ticari ve turizm ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunurken; yolcularımıza daha fazla esneklik ve geniş bir seyahat yelpazesi sunmaktadır. Bu değerli iş birliğini önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi arzu ediyoruz.” dedi.

"Verimli yollar bulmamız gerekiyor"

TAP Air Portugal CEO’su Luís Rodrigues ise “Uçuş ağımızın yapısı gereği, doğuya bağlantılar kurmak için verimli yollar bulmamız gerekmektedir. Bunu başarabilmenin yolu, büyük ortaklarla iş birliği yapmaktan geçiyor. Bu iş birliği, küresel yolcularımıza ve Portekiz topluluğumuza, Ortağımız Türk Hava Yolları üzerinden yeni ve cezbedici yerleri ziyaret etmeleri için daha fazla seçenek sunacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Zenginleştirilmiş bu iş birliği her iki havayolunun uçuş ağını genişletmekle kalmayıp, Türkiye ile Portekiz arasındaki turizm ve iş trafiğinin yanı sıra Güney Amerika, Afrika ve Orta Doğu'daki önemli noktalara yönelik seyahatin artmasını da teşvik etmektedir.