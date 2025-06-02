THY ve Thai Airways’ten stpratejik iş birliği: Gelir paylaşım modeli devrede

Türk Hava Yolları ile Thai Airways, İstanbul-Bangkok hattında kapasite ve gelirlerin ortak yönetileceği bir “Joint Business Agreement” imzaladı. 3 yıl süreli anlaşmanın, gerekli onayların ardından 2025/2026 Kış tarifesiyle yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Türk Hava Yolları (THY), Asya pazarındaki stratejik hatlarını güçlendirmeye yönelik yeni bir adım attı. Şirket, Tayland’ın ulusal hava yolu Thai Airways ile İstanbul-Bangkok hattında ortak gelir paylaşımına dayalı Joint Business Agreement (JBA) anlaşmasına imza attığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

Açıklamada, “İlgili rotada iki hava yoluna ait kapasitenin birlikte kullanılarak yolcu sayısı ve gelirinin maksimize edilmesi amaçlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Anlaşmanın süresi 3 yıl olarak belirlenirken, 2 yıllık opsiyonla uzatılabileceği belirtildi.