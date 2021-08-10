THY, yangınla mücadele için iki helikopter kiraladı

Türk Hava Yolları (THY), iki yangın söndürme helikopteri kiralayarak Orman Genel Müdürlüğü’nün kullanımına sundu.

2,5 ton su kapasiteli Mil Mi-8 ve Mi-17 tipi iki adet helikopter, 2 ay kesin ve 1 ay opsiyonlu kiralanarak 9 Ağustos tarihinde teslim alındı.

Dalaman Havalimanı'nda bulundurulacak helikopterler bölgede yaşanacak olası yangınlara en hızlı şekilde müdahaleye hazır olacak.

Öte yandan üçüncü bir helikopterin teslim alınması için de görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Şirket daha önce de orman yangınlarının olduğu bölgelere 150 bin fidan bağışı yapacağını açıklamıştı.