THY, yeni bir hava kargo şirketi kuruyor

Türk Hava Yolları, bir hava kargo şirketinin kurulmasına karar verdi. Turkish Cargo'nun küresel arenadaki yerinin sağlamlaştırılmasının amaçlandığı açıklanırken konuya ilişkin THY'den KAP'a yapılan duyuruda şu bilgiler verildi:



"Yönetim Kurulumuz'ca ka rgo operasyonlarına olan odağın artması, yeni ürün geliştirme ve dikey entegrasyon gibi odaklanmış stratejiler geliştirilmesi konusunda hızlı adım atılmasını sağlamakla beraber Turkish Cargo'nun benzersiz rekabet avantajından en üst düzeyde yararlanarak sektörün en önemli oyuncuları arasındaki yerimizin sağlamlaştırılması ve gelecekte potansiyel stratejik yurtdışı ortaklıklar için de ayrı bir platform oluşturulması amacıyla %100 Türk şirkeHava Yolları iştiraki olan bir hava kargo şirketinin kurulmasına karar verilmiştir."