THY, yurt dışı uçuş ağını genişletti
Türk Hava Yolları (THY), yurt dışı uçuş ağını 4 yeni hat ile genişletti.
Hüseyin ASLIYÜCE
Türk Hava Yolları (THY), pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte uçuş ve yolcu sayısını artırıyor. THY son olarak yurt dışı uçuş ağına 4 yeni dış hat ekledi. Yeni hatlarla birlikte THY 128 ülkede 338 noktaya ulaşmış olacak.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Biz uçuyoruz. Yeni hatlarımız Seattle-ABD 27 Mayıs; Juba-Güney Sudan 1 Haziran; Buhara 7 Haziran; Tivat-Karadağ 11 Haziran. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerine yer verdi.