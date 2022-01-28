  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. THY'de devir teslim töreni yapıldı
Takip Et

THY'de devir teslim töreni yapıldı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı'na getirilen Ahmet Bolat, törenle görevi devraldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türk Hava Yollarında (THY) İlker Aycı'dan boşalan Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığına getirilen Ahmet Bolat, törenle görevi devraldı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevini 2015'ten bu yana sürdüren İlker Aycı'nın dün istifa etmesinin ardından yerine, THY Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bolat getirildi.
Bugün THY'de düzenlenen törende Aycı, görevi Bolat'a devretti.

THY’nin yeni başkanı Ahmet Bolat olduTHY’nin yeni başkanı Ahmet Bolat olduŞirket Haberleri

 