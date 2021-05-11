THY'de doluluk oranı yüzde 60'ın altında kaldı

Türk Hava Yolları'nın (THY) yolcu sayısı nisan ayında 2.4 milyon olurken, yolcu doluluk oranı ise yüzde 58.7 olarak gerçekleşti.

THY'nin pandemi kısıtlamalarına bağlı olarak geçen yıl bu dönemde büyük oranda duran hava trafiği nedeniyle 2019 yılı ile karşılaştırmalı olarak açıkladığı verilere göre, yolcu sayısı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 59.3 düşerken, doluluk oranı da 24.1 puan geriledi.

KAP'ta yer alan trafik verilerine göre THY'nin yolcu sayısı 2019 Nisan ayına göre iç hatlarda yüzde 56.7, yurtdışı hatlarda da yüzde 61.3 düştü. Arz edilen koltuk km ise Nisan'da yüzde 44.2 düşüşle 8.06 milyon olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde ise yolcu sayısı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 60.9 düşüşle 8.85 milyon; yolcu doluluk oranı da 19.3 puan düşüşle yüzde 61.5 oldu.

THY'nin 2019 Nisan sonunda 335 olan uçak sayısı ise bu yıl aynı dönemde 364'e yükselmiş durumda.