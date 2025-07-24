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THY’de isim değişikliği: Basın Müşavirliği, İletişim Başkanlığı oldu

Türk Hava Yolları (THY) İcra Komitesi, şirketin Basın Müşavirliği biriminin isminin "İletişim Başkanlığı" olarak değiştirilmesine karar verdi.

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THY’de isim değişikliği: Basın Müşavirliği, İletişim Başkanlığı oldu
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THY İcra Komitesi, Basın Müşavirliği’nin adını "İletişim Başkanlığı" olarak değiştirme kararı aldı.

THY'den yapılan açıklamada, İcra Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda "Basın Müşavirliği" biriminin isminin "İletişim Başkanlığı" olarak değiştirilmesine ve yeni bir birim olarak da "İnşaat ve Emlak Başkanlığının" kurulmasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, halihazırda Basın Müşaviri olan Yahya Üstün'ün "İletişim Başkanı" olarak görevine devam edeceği belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA