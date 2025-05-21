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THY'de üst düzey atmalar

Türk Hava Yolları (THY), Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın yönetim kurulu başkanı ve Şekib Avdagiç'in yönetim kurulu başkan vekili olarak atanmasına karar verildiğini bildirdi.

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THY'de üst düzey atmalar
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THY tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca, yönetim kurulu görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın yönetim kurulu başkanı ve Şekib Avdagiç'in yönetim kurulu başkan vekili olarak atanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA