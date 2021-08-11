THY'de yolcu sayısı pandemi öncesinin yüzde 30 altında

Türk Hava Yolları (THY), temmuz ayına ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada, temmuz ayında 5,5 milyon yolcu taşındığı belirtildi. Pandemi öncesi 2019 yılının temmuz ayında 7,1 milyon yolcu taşınmıştı.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde 20,1 milyon yolcu taşınırken, 2019'un aynı döneminde yolcu sayısı 42,2 milyon olarak gerçekleşmişti.

Taşınan kargo-posta ise temmuz 2019 döneminde 134 bin 580 ton iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 20,5'lik artışla 162 bin 208 tona ulaştı.

Bu dönemde filodaki uçak sayısı da 373 oldu.