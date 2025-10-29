THY’den 29 Ekim’e özel kampanya: Uçak biletleri 1.029 TL’den başlıyor
Türk Hava Yolları (THY), Cumhuriyet Bayramı’na özel yurt içi uçuş kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 90 bin koltuk, tek yön 1.029 TL’den satışa sunuldu.
Türk Hava Yolları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel yurt içi uçuş kampanyasını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde alınacak biletlerde, 1 Aralık 2025 – 15 Ocak 2026 tarihleri arasındaki seyahatler için fiyatlar tek yön 1.029 TL’den başlayacak.
Kampanya, İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı, Economy Class, yurt içi direkt uçuşlarda geçerli olacak.
THY, kampanya kapsamında 90 bin koltuğu satışa sunduğunu duyurdu.
Ancak, kampanya 26 Aralık 2025 – 1 Ocak 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olmayacak.