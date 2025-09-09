THY'den 300 milyon Euroluk Air Europa hamlesi! Fitch: İspanya ve Latin Amerika'da yeni kapılar açacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk Hava Yolları’nın (THY) Air Europa’daki azınlık hisseleri satın almasının, Türk şirketin ağ stratejisini güçlendireceğini açıkladı.

Fitch’in değerlendirmesinde, söz konusu satın almanın İspanya ve Türkiye arasındaki yolcu ve kargo uçuşlarını destekleyeceği, ayrıca THY’ye hızla büyüyen Latin Amerika–Avrupa hatlarına açılma fırsatı sunacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Air Europa, THY’den çok daha küçük olmakla birlikte Güney Amerika rotalarında daha güçlüdür ve Madrid-Barajas havalimanında ikinci en büyük konuma sahip olmanın avantajlarını kullanmaktadır.”

Satın alım 6–12 ay içinde tamamlanacak

THY’nin, Air Europa’daki azınlık hisseleri 300 milyon Euro karşılığında devralacağı ve anlaşmanın düzenleyici kurumların onayına bağlı olarak 6–12 ay içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi.

Fitch, THY’nin bu hamlesinin kaldıraç üzerinde minimum etkisi olacağını vurgularken, Avrupalı hava yolu şirketleri arasında azınlık hisseleri ve tamamlayıcı satın almaların artan bir eğilim olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde konsolidasyon için bir sonraki olası adayın TAP Air Portugal olabileceği ifade edildi.

THY’nin açıklaması

THY, 19 Ağustos’ta yaptığı duyuruda Air Europa bünyesindeki azınlık payların devralınmasına yönelik bağlayıcı teklifinin kabul edildiğini kamuoyuna açıklamıştı.